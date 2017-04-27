泛民九人被捕 质疑拘捕行动是“政治检控”

香港社民连主席吴文远、香港众志常委林淳轩和林朗彦等九人，因去年参与“反释法游行”，今天被警方拘捕。泛民质疑亲北京报章《文汇报》对此预告，显示拘捕行动是“政治检控”。

香港众志主席罗冠聪说，被捕的九人分别被控非法集结及阻差办公等罪名。他认为检控有政治成分，批评北京打击香港民主运动毫不手软，更预示候任特首林郑月娥所说的“修补撕裂”难以做到。

在去年11月26日的“反释法游行”中，部分示威者当日傍晚改往中联办示威，堵塞马路，并与警方冲突，最后演变成“占领西环”。当晚吴文远等人疑欲冲出干诺道西，被警方带上警车问话。

另一方面，亲北京报章《文汇报》今日发表了“独家新闻”预告警方的拘捕行动，被泛民议员质疑，警方向来以行动保密见称，但竟有报章率先预告，显示拘捕行动有政治目的，将去信保安局跟进。

《文汇报》今日在A5版以“去年围堵中联办，料警今拘10人”为题，刊登“独家报道”表示“获悉”警方最快今日采取新一波拘捕行动，目标是针对涉嫌发动包围和冲击中联办活动的“搞事者”。

街工梁耀忠认为，不排除港府有份策划拘捕行动。他称，特首梁振英以安全为由暂不考虑开放“公民广场”，是因为担心连串拘捕将引起社会反弹。

但亲北京的民建联议员陈克勤，不认同近日连串拘捕行动是“政治检控”，强调被捕者要为自己当日的行为负责。其党友周浩鼎也称，香港是法治社会，必须依法办事，“政治检控”之说对律政司并不公道。（联合早报香港特派员易锐民报道）

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