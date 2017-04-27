112家中国上市房企去年净利润超千亿人民币

（联合早报网讯）中国上市房企2016年年报业绩数据的公布已接近尾声。在多数房企销售创下历史新高的2016年，企业净利润率却仍在个位数徘徊，房企依然面临“增收不增利”的状况。

据中新社报道，中原地产研究中心27日发布的数据显示，目前公布业绩的112家A股上市房企2016年营业收入近1.3万亿元（人民币，下同，约2635.54亿新元），同比上涨28.7%，净利润合计1059.2亿元，净利润率为8.2%。112家房企合计净利润仅相当于去年中国工商银行利润的38%。

房地产业看似繁荣的背后存有隐忧。近年来，中国房地产行业净利润率呈现逐年下滑的态势。从2013年百余家上市房企11.97%的平均净利润率，到2014年10%，再到2015年的8.3%，利润率下滑明显。2016年房企净利润率虽然基本企稳，但相比起10倍于利润的营业收入，企业“增收不增利”的情况依然明显。

克而瑞研究中心对40家典型房企（10家A股房企、30家H股房企）财务数据的研究反映出同样的趋势。该机构提供的数据显示，从平均毛利率来看，2016年，A股房企加权平均、算术平均毛利率为29.6%和29.1%，较2015年分别下降2.1和2.9个百分点，而H股房企加权平均毛利率为26.4%，较去年同期基本持平，算术平均毛利率为25.6%，较去年下降0.6个百分点。

克而瑞研究中心朱一鸣等多位分析师认为，去年以来，中国房企销售价格和拿地价格呈现相反走势，未来房企盈利空间恐继续下降。一方面，拿地成本大幅上升。2016年中国整体土地成交楼板价升至每平方米5103元，同比涨幅近60%。另一方面，热点城市开始频频出台限购、限售等政策，房价受压制、企业盈利能力受限。

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