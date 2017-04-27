蔡英文：“很愿意”与习近平对话

在两岸关系仍陷于“冷和平”之际，台湾总统蔡英文表示“很愿意”与中国大陆领导习近平对话，并呼吁对岸展现格局和弹性，用不同视角看待两岸关系。

蔡英文今天在总统府接受路透社专访，对两岸和台美关系互动与发展提出看法。根据总统府公布的访问记录，蔡英文被问到有否打算与习近平对话或会晤时指出，台湾“很愿意与习近平主席及对岸各阶层有实质对话的机会，也希望中国在面对与台湾的关系上应该要有新的、不一样的思考”。

蔡英文认为，民进党政府过去一年已向对岸展现“很大的善意”，也“没有情绪化的反应”，她因此呼吁大陆“跳脱现有的格局，在相互善意累积之下，我们可以为未来共同找寻可能性”。

民进党籍的蔡英文自去年上台后，因不承认“九二共识”，两岸关系陷入僵局，台湾的外交及国际空间皆受限，例如台湾下月能否以观察员身份参加世界卫生大会至今还未明。蔡英文说，台湾今年能否参加，“是两岸关系上非常重要的指标”。

她说：“这不仅是台湾人民的期待，也是国际社会共同支持的事情，如果中国的决策有所偏差，对两岸关系的影响将会很大。”

下月20日，蔡英文执政满一周年，届时她的就职周年谈话料再备受各方高度关注。去年，蔡英文在就职演说中因全文未提“九二共识”或“一中原则”，大陆当时以“没有完成的答卷”回应。

对此，路透社今天提问蔡英文是否支持台独，她并未正面回应，而是重申台湾已表达“可以尽的最大善意”。她说：“与其说我没有完成一个问卷，倒不如说我们双方都面临一个新的问卷，我们也期待中国大陆方面可以用不同的角度，来面对这张新的问卷。”

正在研议两岸互动新模式的台湾大陆委员会副主任委员邱垂正今天也呼应蔡英文的话说，对岸应摒弃片面设定前提条件、要求单方答卷的思维与作法，并能相向而行、互动，改善两岸关系。

身兼民进党国际事务部主任的立法委员罗致政接受《联合早报》访问时则指出，两岸当前困局“不是单有口号就能解决”。

他说：“即便蔡英文今天接受‘九二共识’，大陆也还是会听其言、观其行，因为问题是双方根本缺乏互信。所以务实的做法是双方坐下来谈，拟出一份‘清单’，列出希望对方能做的和不能做的事项，再比对检查，这就是展现善意，慢慢地建立互信。”

针对台美关系，蔡英文今天受访时指出，双方关系“持续在改善当中”。她称，台湾这几个月感受到特朗普政府在台湾事务上展现的“积极性”和“正面的信息”。她也感谢特朗普“愿意”与她有个通电话的机会。

蔡英文今天表示，她期待未来“在重要的时刻、在关键的事情上面”，有机会与美国政府有“更直接的沟通”，并不排除再与特朗普通电话，“但是这可能要看整个情势的需求跟美国政府在处理这个区域的事务上面的考量”。

另一方面，身为三军统帅的蔡英文，今天也首次证实台湾向美国购买最先进隐形战机F-35的意愿。她说：“我们在军事采购上面，是依照我们的防御战略来形塑，对于战略上有意义的这些项目，我们都不会排除，F-35在战略上确实是一个有意义的项目。”

大陆国防部发言人杨宇军今天在例行记者会上受询时表示，坚决反对任何国家向台湾出售武器，任何以武拒统的行为都没有出路。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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