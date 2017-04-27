济州外国人持有建筑中七成在中国人名下

（联合早报网讯）据韩联社报道，济州特别自治道今天（27日）发布的数据显示，截至3月底，外国人持有道内建筑共计3310套，面积达46.6621万平方米。不论是从数量，还是从面积来看，高达七成在中国人名下。

从建筑持有者国籍来看，中国大陆为2399套，面积达46.6621万平方米。其后依次为美国（410套，4.8824万平方米）、台湾地区（128套，2.8898万平方米）、日本（91套，1.0151万平方米）。在外国人持有建筑中，中国人从数量上来看占72.5%，从面积上来看占73.3%。

从用途来看，外国人持有建筑中，住宿设施占58.2%，独宅占15%、近邻生活设施（临近住宅区，为居民提供生活便利的设施，如便利店、美容院、运动场等）占12.6%、共同住宅占9.8%、商住两用楼占1.8%。中国人持有建筑中有74.5%为住宿设施，共1743套，达25.4971万平方米。

外国人持有的济州建筑套数2014年达814套，之后逐年减少，2015年为743套，去年为544套。济州业内人士表示，受“萨德”影响，中国政府的韩国旅游禁令未解除之前，预计投资济州的中国资本会进一步萎缩，中国人持有建筑会继续减少。

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