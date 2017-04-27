台湾情侣尼泊尔登山失踪47天后一死一获救

（联合早报网讯）在尼泊尔喜玛拉雅山区失联将近两个月的台湾登山情侣昨天（26日）被寻获，其中21岁男子梁圣岳虽暴瘦近30公斤与严重营养不良，但大致正常，不过其女友19岁的刘宸君却不幸在两人被寻获前三天过世。

据台湾自由时报报道，尼泊尔当地旅行社主管巴斯涅表示，这对台湾登山情侣在3月份遭遇暴风雪，之后沿河流走企图找到村落，未料却滑倒跌落瀑布，最后受困于一处突出的山壁，无法往上或往下。该地区为海拔2600米。暴风雪在数日后停歇，但温度不明。

根了解，这对情侣并未聘请向导或脚夫，只有自己的食物、睡袋与帐篷；前两周还有办法靠着自行携带的食物生存，但之后就只能吃盐与喝水。

搜救人员一开始曾在该区搜寻了两周后暂停，20日又恢复搜救，最后是看到红色帐篷才爬下瀑布找到这对情侣，结果发现梁圣岳还活着，并且可以讲话，但刘宸君已经死亡，最后以直升机将梁男以及刘女的遗体送至加德满都的医院。

加德满都医院的医师萨帕表示，梁圣岳看来精疲力竭，体重大概少了30公斤，而且严重营养不良，脚上生蛆，头髮有虱子；尽管这样过了47天，但大致正常。

萨帕认为，梁圣岳之所以可以存活，可能是同时摄取到水份与盐分，梁男获救前三天都陪在女友尸体旁。

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