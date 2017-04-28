中国欲与欧美达成新适航协议 助推C919入国际市场

（联合早报网讯）据环球网引述美国彭博社27日报道，中国民航局适航审定司方面当天表示，中国计划年内与美国和欧盟达成新适航协议。报道称，若中国实现这一目标，将有助于中国国产大飞机C919打入国际市场。

这一消息是中国民航局适航审定司副司长王京玲27日在首届中欧航空安全论坛的新闻发布会上透露的。路透社援引她的话说，中美正在商谈新的双边适航协议，本周还在进行相关谈判，期望今年年底签署协议。彭博社称，王京玲还表示，中欧适航协议也期望在年底前完成签署。中欧和中美的新协议将比此前的协议更加对等，对中方适航审定给予更多承认。

彭博社评论说，这对于中国商飞制造的首架中国国产大飞机C919来说是个积极信号。C919计划于5月首航。据报道，该客机目前正在接受中国民航局的适航审定。作为中欧双边航空安全协议磋商过程的一部分，C919去年12月起接受欧盟航空安全局的适航审定。

2014年12月，中国首款喷气式支线客机ARJ21在试飞6年后拿到中国民航局的适航证，但迟迟未获美国联邦航空管理局(FAA)认证。彭博社援引中国商飞公司总经理贺东风的话说，吸取ARJ21的经验教训，C919进入市场的速度显然将更快。

《航空知识》杂志主编王亚男27日告诉《环球时报》记者，如果中国与美欧今后能签署完全对等的适航协议，将意味着美欧适航审定机构完全承认中国适航审定机构的审定能力。要美欧全面认可中方的审定能力，需要一个复杂的协商过程。但一旦签署，对中国民用飞机拿到美国FAA等国际认可的适航证，赢得国际市场认可将是很大突破。

为什么民机进入国际市场须得到美欧的适航审定？王亚男介绍说，美欧是民用运输飞机技术的先行国家，技术标准最早由他们制定，适航审定也是从美欧推向全球的。四五十年来，适航审定标准根据西方国家的运营经验经过许多次调整、升级、变化。它已经成为能保证整个民用航空业正常运行并赢得市场信任的技术标准，因此后来者必须通过欧美的门槛。

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