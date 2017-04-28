英媒曝中国055型驱逐舰进展：两艘已完成船体组装

（联合早报网讯）据参考消息网引述英国《简氏防务周刊》报道，近期拍摄的商业卫星图片显示，为中国人民解放军海军建造的四艘055型驱逐舰取得重大进展。

报道称，2014年年底，该级别的主要舰船在位于上海长兴岛的江南造船厂开始制造，现在1号船体看起来已经安装好所有模块，2号船体的大部分模块也安装完毕。

报道称，2016年年底，船体模块出现在大连船舶重工集团有限公司的干船坞。2017年3月7日，干船坞中放置了龙骨墩，以便能够支持两个船体并排建造。4月11日，两艘055型驱逐舰船体的模块从船坞被运送到龙骨墩上，明显已经开始组装工作。

英国《简氏防务周刊》对图片的测量显示，055型驱逐舰将约有180米长，19米宽，意味着该级别舰艇将比排水量7500吨的旅洋III级(052D型)驱逐舰(长157米，宽17米)要大很多。这使得055型驱逐舰将介乎于韩国海军的“世宗大王”(KDX-3)级驱逐舰(长166米/排水量1.05万吨)和俄罗斯海军的“光荣”级巡洋舰(长186米/排水量1.17万吨)之间。

报道称，长兴岛的图片展示了将包含前向舰载垂直发射系统发射井的组件，还有第二组发射井将被安装在机库前方。前向发射井组看起来被分成4乘4的16格，总体长13米，宽10.5米。与安装两组32个发射井的舰载垂直发射系统的052D型驱逐舰相比，055型驱逐舰在前向发射井组部分将有64个发射井。

报道称，卫星图片中看不到后向舰载垂直发射系统的发射井组，但不太可能比前向发射系统的要大。据一系列网络图片显示，后向舰载垂直发射系统可能会小一些，只有48个发射井，但不能确定这些图片的真实性。

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