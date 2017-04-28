防总：今年长江中上游等地可能发生较大洪水

（联合早报网讯）据气象水文预测，今年主汛期，中国降水接近常年略偏少。主雨带可能位于长江上游至黄淮一带，西江、长江上中游、太湖及淮河可能发生较大洪水，辽河、海河、黄河可能发生暴雨洪水。

据新华社报道，中国国家防总办公室督察专员、新闻发言人张家团27日在新闻发布会上表示，今年中国防汛抗旱防台风形势依然严峻。除上述可能发生洪水的地区外，西北东部、东北北部、江南中部等地降水偏少，发生夏旱的概率大；台风登陆个数可能偏多，强度偏强。

他介绍，今年以来，全国主要江河来水量较常年同期总体偏多。其中，淮河偏多7至8成，辽河偏多6成，长江偏多2至4成。与此同时，海河流域拒马河偏少近8成，黄河上游偏少近1成、中下游偏少2至3成。

目前，南方主要江河水位偏高，与常年同期相比，西江偏高1.02米，淮河偏高0.31至0.63米，长江下游及鄱阳湖水位较2008年三峡水库正式蓄水以来同期均值偏高0.36至0.55米。

张家团介绍，针对去年汛期，一些地方水利工程毁损严重的不利局面，各地扎实开展水毁工程修复工作。据统计，2016年全国水利工程设施水毁共17.57万处。截至4月27日，各地已完成水毁修复17.24万处、占总数的98.1%。

他表示，为确保今年防洪安全和供水安全，一要强化监测预警预报。加强与气象水文联合会商，及时研判防汛抗旱形势。

二要进一步夯实各项准备工作。督促各级防指和有关部门强化防汛抗旱责任制落实；全面排查长江干流崩岸险情；确保主汛期前全部完成水毁工程修复任务；抓紧修订完善防汛抗旱各项方案预案；加快完成抢险队伍和物资准备；强化业务培训和预案演练。

三要科学调度水利工程。加强水库迎汛备汛调度，合理确定运行水位，充分发挥综合调蓄作用和防洪减灾效益。

四要有效应对汛旱灾情。加强应急值守，做好灾害应对，确保重要目标防洪安全和供水安全。

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