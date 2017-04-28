台总统府：现阶段没规划与特朗普通话

（联合早报网讯）针对稍早有媒体报道“蔡总统盼再次通话 特朗普拒绝”一事，台总统府发言人黄重谚表示，有关是否与美国总统通话，基于台美间良好的互信与默契，“我方理解美方在处理区域事务上的优先顺序，而现阶段我们也没有这样的规划。”

据中时电子报报道，至于27日路透社专访时面对社方所提出的假设性提问，黄重谚说，总统的被动回应是不排除，但必须衡量整体情势与美方考量，从访谈对话全文即可清楚理解总统原意，惟相关报道显然不精确，容易造成混淆。事实上，在路透社报道刊出后，总统府在第一时间也就相关访谈资讯照会各方，避免误解。

黄重谚说，蔡英文总统昨天在回应路透社提问是否会再与特朗普总统进行对话时，回应是：“我们当然期待在重要的时刻、在关键的事情上面，我们能够有机会跟美国政府有更直接的沟通，也不排除有机会跟特朗普总统本人能够通电话，但是这可能要看整个情势的需求跟美国政府在处理这个区域的事务上面的考量。 ”这是针对路透社假设性提问的被动回应，主要是强调两国间应保持密切沟通，并且不排除任何可能的形式。

黄重谚指出，蔡英文认为，面对台湾的国际处境，政府不应该过度自我设限，但一定会视整体国际形势和各方的考量，积极争取台湾最佳的利益。

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