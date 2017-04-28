王振民：中国不会为香港放弃国家体制　港人应敬畏

（联合早报网讯）中联办法律部长王振民今午出席“一国两制”与香港基本法午宴，并作主题演讲。王振民指，中国不会因应香港回归，而将其经艰苦探索、符合国情的体制全部推翻，认为港人应有尊重、敬畏之心，强调与内地一起完善国家制度是港人“不二的选择”。

据明报报道，王振民指，在香港离开中国156年，中国发生翻天覆地变化，包括建立了中国共产党领导、社会主义、人民代表制度等，形容“离开了156年游子回来，发现家里一切都变了，家里规矩变了，房子变了，成员增加了很多，都是香港回归必须面对的客观现实”。

他指，希望港人能尝试理解国家的逻辑，国家的制度，亦要有起码尊重，直言“全世界辱骂中国制度最厉害，不在美国、欧洲，恰恰在香港”。

王振民强调，中国为建立这套符合中国国情的体制付出了太多成本，牺牲很多， “我们不准备为了香港回归，而放弃来之不易的这套制度”。

但他指出，国家虽然没有因香港回归改变基本制度，但强调亦做出了很多重大补充修订，包括设立一国两制、香港特别行政区，又新增释法制度。他亦提到，香港回归时后，中国履行承诺，保留原港英政府政权架构，当年公务员和司法机构全部人员都有留下。

王振民又指，中国从来没有如此接近全面复兴，形容中央开展的反腐败斗争，是“人类有史以来最大的廉政风暴”，力度远超香港70年代廉政公署。他总结时希望港人能与祖国一起完善国家制度体系，参与中国伟大复兴事业，强调是“这是香港未来坚定不移的选择，我们没有第二个选择”。

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