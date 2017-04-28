山西一劫杀案嫌疑人在逃八个月 警方悬赏翻倍

（联合早报网讯）中国山西省公安厅官方微信公号今天（28日）发布一则悬赏通报，称山西省闻喜县公安局悬赏缉拿一起抢劫杀人案的嫌疑人孙全顺，对提供线索协助抓人者奖励5万元，直接抓获犯罪嫌疑人的，可获得人民币10万元的奖励。

据澎湃新闻网报道，该案发生于2016年8月7日，事发两个月后，闻喜县警方就曾发布协查通报，当时承诺的奖励，提供线索协助抓人者奖励2万元，直接抓获犯罪嫌疑人的奖励5万元。

此次的协查通报称，2016 年8月7日，山西省闻喜县东镇镇瑞泽公寓锅炉房发生一起抢劫杀人案。经工作发现孙全顺有重大作案嫌疑。

协查通报介绍，犯罪嫌疑人孙全顺，又名孙志强，男，汉族，53 岁，出生于1963 年农历3 月1 日，山西省闻喜县东镇官庄村人，身高1.72 米左右， 体态中等，山西省闻喜县口音。犯罪嫌疑人逃跑时身挎一黑色小包，头戴一顶黑色长舌帽（正前方有白色图案），上身穿深色保暖衬衣，下身穿深色长裤，脚穿拖鞋，驾驶一辆无牌黑灰色坤式摩托车（挡风板为白色，左侧挡风板中部有一破洞），携带一身份证（姓名：孙全顺，身份证号：142729195505120013，住址：山西省闻喜县东镇镇官庄村7-546-1 号）。

协查通报称，犯罪嫌疑人1993年以来因抢劫、盗窃三次服刑，有继续作案可能，社会危害性较大，为尽快将其缉拿归案，请社会各界积极提供线索，对提供线索协助抓获的单位及个人，闻喜县公安局给予人民币五万元的奖励，直接抓获犯罪嫌疑人的单位及个人，闻喜县公安局给予人民币十万元的奖励，兑现方式由举报人和抓获单位商定，闻喜县公安局严格为举报人员保密。

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