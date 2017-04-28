维权律师李和平犯颠覆国家政权罪被判缓刑

（联合早报网讯）天津市第二中级人民法院今天（28日）上午对被告人李和平颠覆国家政权案一审公开宣判，认定李和平犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，剥夺政治权利四年。李和平当庭表示服从判决不上诉。

重庆晨报报道，因李和平案涉及国家秘密，天津市第二中级人民法院本月25日依法进行不公开开庭审理。法庭充分保障了李和平及其辩护人依法享有的各项诉讼权利。庭审最后陈述时，李和平对合议庭、公诉人、辩护人表示感谢，表示其行为触犯了刑事法律，感到很后悔。

香港01报道，李和平是中国知名的维权律师。在2015年“709大抓捕”案中，李和平同北京锋鋭律师事务所负责人周世锋、律师王全璋等，以涉嫌“颠覆国家政权罪”被批捕。

天津市第二中级人民法院判决认定，2008年以来，被告人李和平多次通过互联网或借境外媒体采访之机，抹黑、攻击国家政权机关和法律制度；利用境外资金，插手炒作热点案件，意图挑起不明真相的一些人对中国社会制度不满；勾结一些具有颠覆国家政权思想的非法宗教活动人员、职业访民、少数律师和其他人员，攻击宪法所确立的制度，共同策划颠覆国家政权的策略、方法、步骤，实施颠覆国家政权、推翻社会主义制度的犯罪活动，危害国家安全和社会稳定。

判决认为，公诉机关指控李和平犯颠覆国家政权罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于李和平犯罪情节较轻，有悔罪表现，依法可对其适用缓刑。

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