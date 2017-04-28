中国铁路“五一”小长假预计发送旅客5050万人次

（联合早报网讯）中国铁路总公司今天（28日）透露，2017年“五一”假期铁路旅客运输于28日正式启动，预计四天共发送旅客5050万人次，日均发送1263万人次，同比增长10％。

新华社报道，今年“五一”假期铁路旅客运输自4月28日至5月1日。29日为客流最高峰，预计发送旅客1430万人次，比去年高峰日增加139万人次，同比增长10.8％。从车票发售情况看，假日期间，北京、广州、上海、武汉、深圳、杭州、南京、成都、郑州等城市客流集中。

今天，全国铁路预计发送旅客1150万人次，同比增加107万人次，增长10％。

为满足“五一”假期旅客出行需求，铁路部门对高铁线路实行高峰运行图，努力挖掘车辆潜力，提高动车组和客车车辆上线率，增开跨铁路局的中长途旅客列车25对，最大限度增加运输能力。

假日期间，沈阳铁路局增开去往大连、盘锦、凤凰城等热门方向旅客列车20对，开行“赏樱花动车专列”、往返城乡间春游火车等，方便游客外出踏青游玩；西安铁路局增开去往北京、广州、太原、成都、重庆等方向旅客列车210列；上海铁路局在长三角地区增开中短途旅客列车146列；南昌铁路局增开去往苏州、金华、广州、深圳等方向旅客列车217列。

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