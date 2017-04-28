“航天少帅”袁家军任浙江省代省长

（联合早报网讯）中共浙江省委副书记袁家军今天出任浙江省代省长，标志着又一名“航天系”出身的高官成为省级党政“一把手”。

在中共新一波省级大员变动中，浙江省原省长车俊升任浙江省委书记，江苏省原省长石泰峰调任宁夏回族自治区党委书记。有消息说，江苏省委副书记、南京市委书记吴政隆可能接任江苏省长，“另有任用”的宁夏党委原书记李建华或将进京接替何毅亭，出任中共中央党校常务副校长。

另外，中共北京市委昨天也调整多名常委：中宣部副部长景俊海出任北京市委副书记，《光明日报》总编辑杜飞进任市委常委、宣传部长，中央机构编制委员会办公室副主任魏小东任市委常委、组织部长，北京市委原组织部长姜志刚调任宁夏回族自治区党委副书记。

据新华社报道，浙江省人大常委会今天举行会议，决定接受车俊辞去浙江省省长职务，袁家军任浙江省代省长。

今年55岁的袁家军1984年从北京航空航天大学飞行器设计专业毕业后，在航天系统工作了28年。1995年，袁家军担任中国首个载人实验航天器神舟一号飞船系统的常务副总指挥。1999年11月，神舟一号顺利完成中国载人航天工程的首次飞行，当时只有37岁的袁家军名声大噪。加上他英俊的外貌，成为各路媒体竞相采访的“航天少帅”。

2000年至2004年，袁家军又连续担任神舟二号至五号飞船系统的总指挥，2007年出任中国航天科技集团公司副总经理。2012年3月，袁家军离开航天系统，出任中共宁夏回族自治区党委常委，宁东能源化工基地管委会主任，2013年4月任宁夏自治区政府常务副主席，2014年8月任浙江省常务副省长，2016年10月任浙江省委副书记、政法委书记。

近年来，随着以航天为代表的中国军工科技取得重大进步，来自航天和其他军工系统的干部成为中国政坛一支新兴力量。

除袁家军外，现任黑龙江省委书记张庆伟、广东省长马兴瑞、辽宁省长陈求发、湖南省长许达哲等，都是来自航天系统。另外，曾任中国兵器工业集团公司总经理的张国清现任重庆市长，曾任中国电子科技集团总经理的王志刚现任科技部党组书记，国务院国资委党委书记郝鹏也曾在航空系统工作过多年。

石泰峰调任宁夏后，今年53岁的吴政隆是目前中共江苏省委唯一一名副书记，被认为是江苏省长的热门人选。吴政隆曾在中国机械电子工业部工作，担任过部长包叙定的秘书。后来包叙定调任重庆市长，吴政隆也于1999年年底出任重庆市政府办公厅副主任，继续为包叙定服务。

2003年2月，吴政隆出任重庆市万州区区长，2007年5月升任中共重庆市委常委。万州区委书记，时任中共重庆市委书记是现国务院副总理汪洋。

在2007年至2012年薄熙来主政重庆期间，吴政隆一直担任中共重庆市委常委、万州区委书记，基本属于“原地不动”。2013年孙政才主政重庆后，吴政隆出任重庆市委常委、秘书长。2014年9月，吴政隆调任山西省委常委、太原市委书记，2016年9月调任中共江苏省委副书记、南京市委书记。

另据香港《明报》消息，李建华将出任正部长级的中共中央党校常务副校长，接替到龄退休的何毅亭。

李建华今年63岁，曾长期在中组部工作，2011年3月出任国家行政学院党委书记，2013年3月任中共宁夏回族自治区党委书记。

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