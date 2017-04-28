美发布特别301报告 指责中国侵犯知识产权

（联合早报网讯）特朗普政府针对中国侵犯知识产权，使用强硬的语气，指责中国窃取商业机密，并放任“猖獗的”网上盗版和制假行为。

彭博社报道，美国贸易代表办公室在《特别301报告》中指出“中国是大范围侵权活动的窝点，这些行为包括窃取商业机密，猖狂的网络盗版和制假，向全球市场出口高仿的盗版和假冒商品”。美国在这份年度报告中，列出了贸易伙伴对知识产权的保护和执行情况。

据今天（28日）在华盛顿发布的报告，中国要求美国企业在中国开发它们的知识产权，或把知识产权转让给中国公司，作为进入中国市场的条件。美国继续把中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，名单中还有阿尔及利亚、阿根廷、智利、印尼、科威特、俄罗斯、泰国、乌克兰和委内瑞拉。

在去年奥巴马总统任期内发布的报告中，美国贸易办公室没有在概要中把中国单独列出，今年也是如此。去年报告首次大量提到中国在保护知识产权方面取得了积极进展，如“全方位修改与知识产权相关的法律法规”。

特朗普当政下，有关中美关系的信号好坏参半。本月美国没有将中国列为汇率操纵国，未兑现特朗普竞选时作出的就职后立即行动的承诺。不过特朗普也要求商务部长罗斯启动对海外厂商在美倾销钢铁、铝产品的调查，此举可能针对中国生产商。

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