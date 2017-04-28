王振民：港人最会辱骂大陆

（联合早报网讯）香港中联办法律部部长王振民指出，全世界辱骂大陆最厉害的人不在美国、欧洲，而是在香港；他主张，香港不要天天想推翻国家的制度，应该尝试理解国家的逻辑和道理，对中国的制度有敬畏之心。

王振民今天出席“一国两制”与香港基本法研讨会颁奖礼致词时称，西方国家以前也是不确认中国的宪法，但经过30多年的改革开放和共同努力，这套制度越来越得到世界其他地方接受。

他认为香港要尝试理解中国宪法确立的基本制度，“香港人应尝试理解国家的逻辑和道理，对国家的制度要有起码的尊重和敬畏之心。”

王振民调任香港前是清华大学法律学院院长，有“小护法”之称。他在会上称，回归以来，香港的法治、人权、自由没被削弱，但大陆在香港受到的待遇反而不及欧美国家，香港辱骂大陆的制度也是最厉害。

“香港仍有一小部份人不愿意面对香港回归祖国的基本现实。”他认为，这是问题的本质，并强调大陆为了香港回归，在政治和法律上进行许多补充修改，但制度不能因为香港回归而全盘推翻。

他强调，中国为建立这套符合中国国情的体制付出了太多成本，牺牲很多，“我们不准备为了香港回归，而放弃来之不易的这套制度”。

王振民也重申，香港回归后，一切规则的有效性，取決于中国宪法，相对于国家的宪法，香港的政治法律体系是“子”的体制，基本法继承国家宪法的基因，从来没有独立的政治法律体制。

王振民早前也曾表示，过去花了多年时间处理香港政改却都不成功，不能把未来五年十年时间都用来处理政改，而不解决经济民生等问题。

出席同一场合的广东社科院副院长袁俊认为，应将香港的本土责任意识，变成关注家国的乡土意识，而不是被极端势力利用变为“港独”意识，造成社会撕裂。

他也肯定，粤港澳大湾区是政治战略政策，为香港提供新推力，“香港出现楼价高等经济结构性问题，造成中产危机，加上年轻人对未来发展的无力感。”他建议通过大湾区建设，推动香港的人心回归。

袁俊指出，人心回归的重要体现是国家认同，香港人作为中国公民，但现在不享有国家宪法规定的公民权利，也不履行宪法的公民义务，影响国家认同。他建议广东省率先改变政策，让香港居民考公务员、计分入户、给港籍“双非”儿童就读公立学校等。

基本法委员会委员饶戈平在会上提及释法问题，他指出，如何解释《基本法》，并没有一个明细的机制，建议人大常委会自行立法，将解释《基本法》的原则和程序制度化，但毋须修改《基本法》。

被问及《基本法》23条（国安法）立法时，饶戈平称，23条被妖魔化、污名化，其实国家安全和人权不应对立，因此，23条问题不应一拖再拖。

他也称，《基本法》条文不应选择性实施，不能因喜欢有关普选的45条就实施，23条就被永远打入冷官。至于是否重启香港政改，他也认同当前最重要的工作是反思和总结，创造成熟条件、气氛和环境，让政改有通过的可能。

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