中国社科院：预计今年中国经济增速6.6%

（联合早报网讯）中国社会科学院数技经所研究员娄峰今天（28日）透露称，预计2017年中国经济增速在6.6%附近，继续保持在中高速适当的增长空间。

中新网报道，中国社科院当日下午召开了《2017年中国经济前景分析》发布会暨中国经济形势报告会。

作为蓝皮书主研人员的娄峰代表课题组，简要进行了汇报。他说，预计今年中国经济增速在6.6%附近，初步能够实现预期的6.5%的增长目标，预测今年一季度到四季度的GDP增速分别是6.9%、6.7%、6.6%、6.5%。

之所以作出这样的判断，是基于以下四方面的依据：一是从供给侧的影响因素来看，劳动力供给、全要素生产率增长率、资本产量的增长率均呈下滑态势；二是今年一季度中国固定资产投资大幅上升，上升了23.5%；三是影响民间投资和外商投资的主要因素是利润下滑信用风险成本过高、投资领域受限都没有得到明显改善；四是今年预测首次构造了先行指数，以GDP为标的构建GDP领先二期、三期指标。

从投资结构来看，蓝皮书预测，今年三次产业增加值将分别增长3.2%、6.0%和7.6%。第三产业的贡献率连续七年提高，首次突破60%。固定资产投资总额预计将达65.8万亿元人民币，房地产投资名义增长在5.2%，基础设施固定投资名义增长16.5%，资本投资名义增长3.5%，民间投资名义增长4.4%左右。

娄峰说，目前中国企业的综合税负偏高，降低赋税是促进中国实体经济复苏的关键措施，营改增政策可有效提高中国产品的国际价格竞争力，促进中国出口显着提升。他建议，下一步要切实有效降低企业税费负担，适当降低增值税税率，推动个人所得税改革，均衡国民税负，尽快实施房产税和遗产税，充分发挥积极财政政策促进企业创新的作用。

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