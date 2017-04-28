中国保监会将针对八大市场乱象开展专项整治行动

（联合早报网讯）中国保险监督管理委员会今天（28日）晚间发布《关于强化保险监管打击违法违规行为整治市场乱象的通知》称，将组织开展专项整治行动，推动市场秩序实现明显好转。

中新社报道，近年来，中国保险业实现持续较快增长，保障能力不断增强，服务实体经济能力不断提升，但一些金融市场乱象问题也随之产生。

保监会指出，当前行业乱象集中体现为部分保险机构资本失实、治理失效、投资失控、营销失信、数据失真等方面，严重损害了保险消费者合法权益，扰乱了保险市场秩序，甚至可能引发重大经济金融风险。

对此，《通知》部署了八个方面专项整治工作：一是着力整治虚假出资，切实解决资本不实问题；二是着力整治公司治理乱象，提升治理机制有效性；三是着力整治资金运用乱象，坚决遏制违规投资、激进投资行为；四是着力整治产品不当创新，坚决清退问题产品；五是着力整治销售误导，规范销售管理行为；六是着力整治理赔难，提高理赔服务质量和效率；七是着力整治违规套取费用，规范市场经营行为；八是着力整治数据造假，摸清市场风险底数。

《通知》对监管机构和市场机构分别提出要求。保监会各相关部门要抓紧时间制定下发专项整治工作方案，进一步明确整治重点、职责分工、工作安排及监管要求；各保险公司则要切实承担起整治市场乱象的主体责任，客观认识自身存在的问题，围绕整治重点，制定自查整改方案，尽快开展自查。

此外，官方还强调各方应注重建立长效机制。监管部门要针对整治发现的问题和风险，梳理排查监管漏洞，尽快弥补监管短板，避免监管空白，提升行业服务实体经济的能力。各保险机构要健全内部管控制度，营造依法合规经营的长效机制，从根本上杜绝屡查屡犯、越藏越深的违法违规问题。

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