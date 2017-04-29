中国央行副行长：人民币国际化是长期和市场驱动的目标

（联合早报网讯）中国人民银行副行长范一飞表示，人民币国际化是一个长期的目标，决策者将继续推动人民币在境外的自由使用。

彭博社据中国央行网站发布的新闻稿报道，范一飞27日在悉尼的讲话中称，人民币国际化是市场驱动的过程，更是中国金融市场改革开放和对外金融合作的成果。他表示，完全有信心实现全年的经济增长目标（约6.5%），以及维护金融稳定。

随着中国当局收紧资本管制以遏制资金外流，人民币国际化的进程也遭到削弱。环球银行金融电信协会（SWIFT）的数据显示，人民币全球交易使用量在3月份降至1.78%，而2015年8月曾达到创纪录的2.79%。尽管资本外流目前有所缓解，但太快放松管制可能助长未来的风险。

范一飞在出席“人民币全球城市对话”活动时表示，法定数字货币可能对经济和社会各个方面带来深刻影响，包括对金融稳定和金融安全带来潜在负面影响，因此中央银行需要对法定数字货币的政策框架进一步开展深入研究，同时也要加强对民间数字货币的观察及监管。

中国央行是最早一批致力于打造自己的数字货币的央行之一，今年早些时候曾进行了试运行。范一飞是领导这项工作的关键人物。

澳大利亚央行行长Philip Lowe在同一个活动中表示，中国应该谨慎应对投资者从资本管制措施中所得到的讯息，因为这可能被解读为对经济的担忧。

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