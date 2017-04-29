中国军舰时隔七年将再访菲律宾

（联合早报网讯）三艘中国海军军舰将自明天（30日）起，前往菲律宾达沃市访问三天。菲律宾媒体称，这彰显双方日益升温的关系。这是2010年4月以来，首次有中国军舰访问菲律宾。

据《菲律宾商报》今天（29日）报道，东棉兰老军区28日发布通告称，中国导弹驱逐舰长春号、导弹护卫舰荆州号以及综合补给舰巢湖号将由东海舰队副司令员率领，于明天航进达沃港进行为期三天的友好访问，访问将持续到5月2日。菲律宾总统杜特尔特预期将登舰参观。

菲律宾军方表示，这是自2010年4月13日以来，首次有中国军舰访菲。

菲律宾国防部发言人在简讯中说，“国防部对于外国海军来访保持开放态度，诚如美国、越南、俄罗斯与新西兰一样，我们欢迎中国军舰访问。”“除了作为信心建立的措施之外，我们也认为这是中方彰显两国关系升温的动作。”

至于为何多数外国军舰访菲是停泊在马尼拉湾，而中国军舰选择到南部达沃市？菲律宾国防部发言人称，“中国可能选择对他们方便的地点，我不愿多做假设，或许他们想看看达沃市是什么样子。”报道称，中国舰队将与菲方进行友谊体育竞技，并于5月1日开放给民众登舰参观。

菲律宾总统杜特尔特此前便透露，已向中国海军舰队发出访菲邀请，届时他将亲自登上中国舰船，以显菲中关系的蓬勃发展。中国外交部发言人华春莹曾表示，“军事交流与合作是中菲关系的重要组成部分。随着两国关系的改善，中方愿同菲方在有关领域加强交流与合作。”

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