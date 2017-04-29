澳塔斯马尼亚苹果首次出口至中国北方

（联合早报网讯）澳大利亚塔斯马尼亚州的皇家嘎拉（RoyalGala）今天（29日）在北京、辽宁沈阳、大连同步上市，这是澳大利亚塔斯马尼亚州苹果首次出口中国北方城市。



中新社报道，作为澳大利亚六个州中最小的一个，塔斯马尼亚州是澳大利亚优良的苹果生产地区。该地区土地肥沃，阳光充足，苹果以口味甘甜、颜色鲜艳而著称。

这批苹果总重量大约7000斤，其中运输至大连地区约3000斤。该批苹果是在塔斯马尼亚州卡尔索普果园采摘后，直接空运到中国，从果园采摘到运输至中国耗时仅72小时。

据介绍，卡尔索普果园属中国国内企业大商集团自有产权，卡尔索普果园位于塔斯马尼亚州北部，著名的塔马河谷（TamarValley）。该地区以其优质的水果生产而闻名。该地区的土壤肥沃，果树仅需少量的肥料，并且塔州充沛的降水量保障果树灌溉。

自2017年1月1日起，中澳自贸协定实施第三轮降税，关税优惠幅度进一步扩大，更多的商品、更多企业将从中获益。

大商集团进口水果公司总经理王大明表示，中澳自由贸易协定将继续为进出口企业提供更多机会，“随着关税减免的落实，我们希望看到更多国外产品引进到国内”。

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