新疆天山一号冰川消融“加速” 50年后或彻底消失

（联合早报网讯）“气温升高，雪线上升，天山乌鲁木齐河源一号冰川一年共后退了13.5米，50年后可能彻底消失。”中科院天山冰川观测试验站站长李忠勤面色凝重。

据新华社报道，连日来，中科院西北生态环境资源研究院的20多名科研人员再次登上末端海拔3800米的一号冰川，测量冰川物质平衡、厚度、温度、运动速度和冰川末端变化数据，并采集大量样品。

经过初步测量，一号冰川在2016年4月至2017年4月一年间，东、西支分别退缩约7.2米和6.3米。中科院天山冰川观测试验站副站长王飞腾透露，由于冰川快速融化，一号冰川末端在1993年分裂为东、西两支，近年来退缩态势明显。

冬季飘雪，冰川累积；夏日升温，冰川消融。冰川作为“固体水库”，对河流的“削峰填谷”调节作用明显，天山更有“中亚水塔”之誉，是确保新疆干旱区绿洲经济发展和寒区生态环境稳定的重要水源。全球气候变暖背景下，冰川加速消融，短时间内可以增加河川径流量，但长期消融大于积累，将导致冰川退缩乃至消亡。

近年观测到的数据，显示了人类活动对冰川消融的“加速度”影响。“一号冰川上冰尘数量明显增多是近年来最显著的现象之一。”李忠勤进一步解释，冰尘颗粒是冰川表面的深色污化物质，会影响冰川对光热的反射，从而加剧冰川退缩。一号冰川附近的厂矿、国道216线行经车辆扩散的污染物、过度放牧带来的土壤退化，都是冰尘增加的原因。

一号冰川距离新疆乌鲁木齐市区约130公里。距离冰川几十公里外的后峡，多家电厂、矿厂沿公路分布，有的已经关停，有的烟囱仍在冒烟；在写有“冰川保护区，三轴及以上车辆，七座以上车辆，黄标车辆请绕行”警示牌的道路上，仍有多辆大卡车往来畅行。

“全球变暖背景下，如果我们不作为，冰川将加速消融，一号冰川将在50年后离我们而去。如果加强保护，它的生命可能延长到70至90年。”李忠勤说，利用与保护冰川考验政府的管理能力，也有赖于全社会的共同努力，“我们的目标是尽可能延缓冰川的消融”。

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