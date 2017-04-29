被中国判间谍罪成的美籍华裔已返美

（联合早报网讯）中国昨天将一名被判间谍罪名成立的美国公民驱逐出境，消除了中美两国之间摩擦的一项来源。

此前，56岁的美籍华裔女商人潘婉芬（Sandy Phan-Gillis）已被中国监禁了两年多。南宁中级人民法院周二（25日）以间谍罪判处她有期徒刑三年半，并驱逐出境。

据路透社报道，潘婉芬的丈夫杰夫·吉利斯（Jeff Gillis）发表声明说，她在周五（28日）离开广州，同日飞抵美国洛杉矶。

中国政府至今未发布潘婉芬的案情，后者的律师也表示无法透露细节因为案中涉及“国家机密”。

杰夫·吉利斯则说，中国政府指控潘婉芬1996年两次访华，执行间谍任务，并与美国联邦调查局合作抓捕、策反两名中国在美间谍。

中美关系近期显著改善，潘婉芬案被视为双边关系的晴雨表。总部设于美国旧金山的非政府组织中美对话基金会（Dui Hua Foundation）说，美国新任国务卿蒂勒森3月访问北京时，两国针对释放潘婉芬一事加紧了谈判。

杰夫·吉利斯表示，妻子对获释并与亲友团聚感到非常高兴，也感谢那些一直在努力帮助她重获自由的人。

法新社报道说，潘婉芬家族源自中国南方，但本人在越南出生，并于1970年代末成为“船民”的一员逃离越南。案发前，潘婉芬在美国休斯敦经营一家商业咨询公司，2015年3月陪同休斯敦的一个官员代表团访问中国南方，却在要离开大陆前往澳门时被捕。

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