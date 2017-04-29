王毅：赞同国际社会加大防扩散力度

（联合早报网讯）针对美国要求中国利用同朝鲜的贸易关系对平壤施加更大压力，中国外长王毅提醒，解决半岛核问题的钥匙不在中国手里，也不能总想把解决问题的责任单独压给哪一方。他再次呼吁美朝重启对话。

不过，王毅也表示，朝鲜不断加快推进核导开发，国际社会“有必要加大防扩散力度”。分析认为，中国或许意识到了朝核问题可能迅速失控，北京因此愿意加大对朝鲜的制裁。

据中国外交部网站消息，王毅于当地时间周五（28日）在美国出席联合国安理会部长级公开会，讨论朝鲜半岛核问题。

王毅说，中国不是半岛问题的直接矛盾方，但多年来作为半岛近邻，为推动谈判解决半岛核问题作出了“不懈努力”，包括推动六方会谈的启动和进行。

他重申，中国坚决反对朝鲜研发和拥有核武器，但也强调，武力解决不了分歧，对话谈判才是唯一的出路。

王毅再次提出“双暂停”倡议，呼吁朝方暂停核导活动，美韩也暂停大规模军演，推动双方回到谈判桌前；同时，并行推进实现半岛无核化和建立半岛和平机制两条轨道。

美韩并未对中国的倡议予以正面回应。美韩认为，朝鲜应先放弃核导计划，才能开启谈判。

王毅说：“当前最要紧的是把朝鲜核导开发的进程停下来。为此，我们有必要放下谁先谁后的较量，搁置谁对谁错的争论，从低垂的果实摘起，为半岛和平排雷止爆，为地区稳定创造条件。”

在劝和促谈的同时，王毅也强调，平壤近期加快核导开发，中方赞同国际社会加大防扩散力度。

美国国务卿蒂勒森日前就透露，北京已警告朝鲜，若再次进行核试验，中国将单方面对平壤实施制裁。

美国近期不断放话，警告朝鲜若继续挑衅，将不排除对朝动武的可能性。分析认为，美国的强硬姿态迫使中国改变思路，王毅的表态暗示了北京将支持对平壤加大制裁。

此前，中国一直强调制裁并不能解决问题，中国学者也指出，北京担心过于严厉的制裁可能导致金氏政权崩溃，及大批朝鲜难民涌入中国境内，造成严重的国家安全问题。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时说：“中国有什么选择？美国在军事打击上的叫嚣和动作，使得中国更感到形势紧迫，所以在制裁方面更愿意对美国作出一些让步。”

人民日报社旗下的《环球时报》前天就发表社评说，北京不能再为平壤的极端政策“埋单”。

评论说：“朝核问题持续发酵，最终半岛生战难以避免。半岛战争带给中国的风险要比严厉制裁朝鲜所产生的麻烦严重得多，如果中国现在不下力气，未来的选择将更加艰难。”

中国已于2月18日宣布，暂停进口朝鲜原产煤炭，有效期至今年年底，但有国内舆论批评，北京是在当美国的打手。

《环球时报》社论赞同对朝制裁，并强调今天的中朝关系只是“正常国家关系”，北京向平壤施压，“首先是捍卫自己的国家利益，不是在‘为美国打工’”。

不过时殷弘说，美国要求各国中断与朝鲜的外交关系，中国很难做到。他认为，中国或许会关闭朝鲜在华经营的饭店，作为对朝的新惩罚。

针对有分析说，中国还可能切断对朝供油，时殷弘分析，朝鲜若只是维持低程度挑衅，不发射远程导弹或进行核试验，中国应该不会切断供油。

美国华府智库战略与国际问题研究中心亚洲专家葛来仪（Bonnie Glaser）则告诉路透社，中国较有可能采取的措施是限制对朝的出口石油量，而不是完全切断输油管。

（北京特派员林子恒 报道）

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