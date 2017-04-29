王振民：港独人士进入体制和学校令“国家感到非常寒心”

（联合早报网讯）继昨天呼吁香港不要天天想推翻国家的制度、对中国的制度要有敬畏之心后，香港中联办法律部长王振民今日再度发声警告，如果有人以“两制”为借口闹独立，那么香港目前的“一国两制”框架将无法继续。

据《明报》报道，香港基本法推介联席会议今天举行纪念《基本法》颁布27周年研讨会，王振民在会上表示，香港不能只见“两制”不见“一国”，如果有人拿“两制”对抗、损害“一国”，甚至以此作借口“闹独立”，威胁到国家存在，那么任何国家都无法继续两制安排。

王振民说，目前有些人企图把香港从国家分裂出去，甚至有“港独”人士进入体制和学校，令“国家感到非常寒心”，希望香港能“诚心诚意”接受已永久回归中国的事实，“绝不可能再分离出去”。

他说，国家亦会信守承诺，继续让香港高度自治，这样才能形成“一国两制”的良性循环，即香港愈能自觉捍卫国家主权、安全和发展利益，国家愈放心让香港高度自治，给的空间亦愈多；反之，香港愈不能捍卫，则国家愈有戒心疑虑，跌入“恶性循环”。

王振民也表示，“一国两制”一旦失败，国家损失的是面子，但香港损失的是里子，因此“只许成功，不许失败”。

今年是香港回归20周年，但香港社会近年撕裂严重，而“港独”思潮会否扩大与恶化，尤为北京密切关注。

香港特首梁振英今天出席同一场研讨会时也指出，近年有人提出2047年后香港的地位问题。他强调，《基本法》规定50年不变的，是香港的资本主义制度和生活方式，并不是指国家对香港的主权在50年后可以改变。

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