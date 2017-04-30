太极拳师被格斗教练击倒 专家：无擂台经验致溃败

（联合早报网讯）近日，一段四川某武馆内的打斗视频在中国网络上广为传播，对决的双方一个穿着太极拳的传统服装，一方穿着散打的短袖短裤。但是比赛才刚开始20秒钟，使用太极拳的一方就被打倒在地。虽然这是一场以个人名义进行的约战，但是对决双方实力的悬殊，却引发社交媒体上对传统武术的质疑。但也有业内人士指出，太极恰恰是中国传统武术中未来最有可能跻身世界格斗舞台的项目。

据中新网报道，交手双方一个是微博认证为什刹海体校散打教练员、综合格斗教练徐晓冬，一个是太极拳师魏雷。虽然武侠小说中，太极高手往往都是仙风道骨的形象，四两拨千斤，但是视频中以太极拳出战的魏雷刚一交手就占据下风，毫无还手之力。

虽然这只是一场个人名义进行的较量，但是多家媒体在报道这场对决时，也有意无意用“太极宗师”称呼魏雷，将“搏击对阵太极”作为关键词，引起网民误解，有关“太极无用”的说法也在网络上甚嚣尘上。

在北京体育大学散打教研室主任李印东看来，没有擂台经验导致魏雷的溃败。“(魏雷)肯定代表不了太极的水平，这样比有过散打经历的和没有任何经历的去打比赛不在一个层次上。很多练太极的确实没有擂台经验，功力自己练的感觉不错、跟自己的学生比划感觉也不错，但面临实战时缺少很多经验”。

李印东指出，人为割裂开太极招数与实战对决，是对太极的误解。本身是对这个项目、对整个武术乃至对抗的无知。传统武术如果训练好了，又有格斗实战的平台就不一样了，如虎添翼。太极拳与竞技体育并没有天然隔阂，而将太极拳与竞技体育相结合，在竞技领域将太极拳传承发扬，正是他们的目标。“太极未来可能是传统武术中间最优秀的、能和其他任何格斗项目进行格斗的好东西，把这两个结合起来才是未来武术发展的目标，会成为世界格斗的趋势，我们现在也在试点，相信不久的将来，我们会在传统武术和现代格斗之间架起桥梁，形成能代表中国武术发展方向的格斗形式”。

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