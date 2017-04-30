中国资本市场发审趋严态势确立：前四月IPO过会率降至82%

（联合早报网讯）据中国经济网报道，统计显示，截至4月26日，中国证监会发审委今年前四个月共审核169家企业首发申请，其中首发获通过139家，未通过18家，取消审核两家，暂缓表决五家，过会率约为82.24%。同比来看，2016年一季度IPO过会企业家数为62家，审核通过率为96.88%，远高于今年IPO过会率。而IPO企业过会率的下降趋势，反映出发审委对上会企业的审核标准日渐严格，严把资本市场入门关。

证监会介绍，今年以来，发审会对上会公司问询的问题更细化、更全面、更注重细节。同时，IPO方面的监管政策也在持续加强。继去年四季度开展首次IPO企业现场检查，证监会今年继续开展IPO企业现场检查，以督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，严格查处IPO中的违法违规行为，近期证监会对律师事务所从事IPO证券法律业务进行了专项检查。

4月份以来，证监会发审委的审核提速。证监会发审委的工作时间，由此前的每周开会两次，增加至每周三次，一周审核企业数在13至15家左右，较此前周审核10至12家有所增加。

在审核速度加快的同时，发审委严把质量关，IPO企业的过会率降至新低。从被否的18家企业看，业绩下滑、存在关联交易、独立性缺失、持续盈利能力存疑、规范运作不足等成为IPO被否的几大主因。

目前，从监管层针对上述企业IPO给出的反馈意见看，拟上市公司业绩下滑明显、财务真实性存疑、竞争力低下等导致的存续经营能力问题都是监管层关注的重点。

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