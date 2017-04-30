台湾新北市警匪驳火30枪对峙三小时 嫌犯最终投降

（联合早报网讯）台湾新北市中和区中和景新街今上午11时许发生街头驳火，警匪互开30余枪，匪徒疑似持手榴弹躲进公寓顶楼，警方将景新街410巷围起封锁线，双方一度对峙，历经三个多小时后，刘嫌最后弃械投降，警方已将他上铐带离现场，并带回新店警分局制作笔录。

据自由时报报道，据了解，持枪的嫌犯为刘邦诚，目前是天道盟堂主，一度被误认为是已故桃园县长刘邦友堂弟，不过，刘邦友亲族已出面否认，称只是宗亲，并非堂兄弟。

警方调查，刘邦诚涉嫌平时以毒品控制帮众，吸收毒虫四处贩毒，经新店警分局列治平专案对象监控，检方上午指挥警方进行逮捕，却遭刘嫌强烈抵抗，从新店一路追到中和，双方还在中和街头发生枪战。

警方随即封锁现场，调集霹雳小组协助围捕，当地长也广播要求民众离开，警方并通知附近住家紧闭窗户，以防伤及无辜。

刘邦诚弃械投降后，在多重警力戒护下被送往新店分局制作笔录，现场大批警力、媒体，以及围观的群众久久仍未散去，原先走避的店家也在对峙落幕后，纷纷打开铁门探状况。

据了解，刘邦诚涉嫌以暴力介入多起北市中山区都更案件，从中牟利，还曾教唆帮众对邵姓富商设局仙人跳，得手300万元，被依组织犯罪、枪炮、毒品等罪嫌送办。



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