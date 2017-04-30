台机构预测国民党主席选战：吴敦义当选机率最大

（联合早报网讯）根据台湾“未来事件交易所”综合民意调查和预测市场，2017年国民党主席选举预测当选机率，吴敦义以51%胜过郝龙斌的27%和洪秀柱的22%，成为当选机会较高者。

据台湾《中时电子报》报道，根据4月29日的最新结果，调查单位指出，预测机率是民意调查60%加上预测市场40%所得结果。Google Trends搜寻趋势也显示，韩国瑜在今年1月23日到3月16日搜寻人气指数一度高达40%，但4月24日则由吴敦义30%领先群雄，成为搜寻人气王。

所谓预测市场，是“未来事件交易所”引进期货交易的型态，针对重大政治或社会议题进行的预测。当参与者预测价格将高于市价时，也就是看好事件未来的发展，一般会买进该事件。反之，当参与者预测价格将低于市价时，也就是看坏事件未来的发展，则一般会卖出该事件。根据这套规则，过去曾多次准确预测选举结果。

调查单位指出，在未来事件预测市场中，“2017KMT主席当选者”最新价格，吴敦义为45.5，洪秀柱为35.0，郝龙斌则为20.0。可以判断目前局面是吴与洪呈现拉锯胶着态势，如果进入第二轮投票，则吴敦义可望胜出，但如果吴和郝进入第二轮，则郝龙斌有机会胜出。因此，吴军打出一轮过半诉求，希望一次过关，洪跟郝的支持者正进行动员，抢第二名，务求进入第二轮投票。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅