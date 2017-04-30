台国防部：台美军事交流绵密热络

（联合早报网讯）台湾国防部报告30日指出，台美军事交流，以2016年为例，美方来访计140多案1000多人次，台方赴美计170多案900多人次，双方互动绵密热络。

台湾联合新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会明天邀请外交部、国防部等相关部会进行“建构台美关系全新架构之目标、策略及期程”专题报告。国防部送到立法院书面报告指出，1979年与美国断交后，双方以“台湾关系法”作为双边关系准据，美国持续提供防御性武器，确保台湾维持足够防卫能力。

台国防部表示，经过多年努力，与美方建立完整的军事交流合作网络，双方军事关系，由单纯的“硬体”武器采购，扩展为“软、硬体并重的互动机制”。

报告指出，目前对美军事交流合作，是以2002年与美国防部共同确立的“国家安全”、“国防战略”及“军事作战”三层架构为基础，并依交流性质区分为“政策交流”、“军售管理”、“学术交流”、“情报交流”、“战训交流”、“后勤交流”、“通资电交流”、“军备交流”、“防卫评估”及“教育训练”等十大类。

台国防部报告表示，近年来，由于台美双方逐渐累积信赖，官方接触限制已有若干放宽，双方军事交流，从断交后以军事采购为主，转向为全方位军事交流。从部队层级官兵交流、观摩演训，到防卫战力评估，互动的质与量均有可观的进展。以去年为例，美方来访计140多案1000多人次，台方赴美计170多案900多人次，双方互动绵密热络。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅