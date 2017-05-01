山东最严休渔期开启：陆上也全天巡视

（联合早报网讯）5月1日起，中国山东潍坊沿海进入伏季休渔期，较往年提前一个月。记者从青岛、潍坊等地海洋与渔业管理部门获悉，休渔期间，他们将加大海陆监督检查力度，严厉打击各种违法违规行为。

据“齐鲁壹点”报道，4月27日，记者从2017年伏季休渔管理新闻媒体联席会上获悉，2017年青岛市管辖渔船约9000艘，应休海洋渔船数约5000艘(捕捞船、辅助船)；渔政执法海岸线730公里，共180个渔港码头、渔船停靠点。休渔期间，全市沿海渔业执法机构将会同海警、公安边防、工商管理等有关部门全方位加大海陆监督检查力度。全市11条执法船，近百名执法人员出动在规定海域进行搜查；陆上巡查队伍24小时不间断对各渔港码头和渔船停靠点进行巡查。

伏季休渔不等于封海。青岛海域的休渔渔船主要是从事拖网、刺网、围网、耙刺、帆张网、定置网、笼壶、陷阱、杂渔具等作业类型的渔船。从事钓具作业的渔船，休渔期间可以从事捕捞活动。记者了解到，禁渔海区包括渤海、黄海、东海和南海在内的我国所有近海，对远洋渔船并无影响。

潍坊市海洋与渔业局相关负责人介绍，休渔期间，潍坊市所有休渔渔船必须严格遵守伏休有关规定，按时进港休渔，禁止在伏季休渔期间从事捕捞活动。全市沿海各级渔业执法机构将会同公安边防、工商、市场、交通等有关部门全方位加大海陆监督检查力度，严厉打击各种违法违规行为。

对在渔港、海上查获及其他方式发现的涉渔“三无”船舶将一律扣押回港，交由船东户籍所在地、查扣地或扣押地人民政府依法依规没收，集中处置，并对船东依法处罚。对发现或查获的“地笼”等禁用渔具，一律收缴并集中销毁，对网目尺寸不合格渔具，限期整改更换，并对船东或生产、销售人员依法处罚。对违规渔船除按规定处罚外，情节严重的，一律没收渔获物、非法所得、渔具，直至吊销职务船员证书和捕捞许可证；对特殊渔船违规的，将按“情节严重”规定采取更加严厉的处罚措施。

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