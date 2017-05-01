首场国民党主席政见会“先礼后兵”

（联合早报网讯）国民党主席选举昨天举行首场电视政见会，虽然政见会少了观众爱看的火花四射、互相攻讦的场面，但六位党主席候选人仍努力诉说政见，凸显个人形象。

据台湾联合报报道，非国民党人士认为，这场政见会太冷了， 而且“冷的有点可怕”；但国民党人士认为，六人是“先礼后兵”，下场政见会一定会“火力全开”；学者则直言，国民党要拉年轻人支持，就先从电视政见会能争取更多人有兴趣收看开始吧！

蓝营观察者指出，昨天电视政见会六位候选人虽然没有公开互相攻讦质疑，但人头党员的问题，候选人是“指桑骂槐”，吴敦义私下相当不满，政见会上一度“脸很臭”。对有候选人不断消费郭台铭，另一位候选人不断提国父孙中山，詹启贤也非常不以为然，为了党内和谐，重话已到嘴边又收回。

蓝营人士也指出，党主席选举进入最后决战，吴敦义阵营已有拚第一轮过半的准备，六位候选人同台发表政见，机会难得，大家要把握珍惜，因为坊间弃保传闻不断，谁晓得下次政见会还看不看得到“六个人”。

首场国民党主席电视政见会，也引发网友及党员在line群组的讨论，虽然有褒有贬，还有酸，但党员持平论，党主席选举只是过场，不管最后谁当选，六人要携手同心共同带领国民党迈向执政之路，这才是王道，因为国民党的对手是民进党，不是党内同志。

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