中国永暑礁医院全面形成卫勤保障能力

（联合早报网讯）中国在南沙永暑礁兴建的具备综合性医疗和现代化急救设施的永暑礁医院，已全面形成卫勤保障能力，提升了危重伤病员医疗保障和应急医疗处置能力。

据中国解放军报报道，中国中央军委机关有关部门消息，南沙永暑礁医院自去年6月底建成至今，已覆盖永暑礁及部分周边岛礁军民，共接诊军地伤病员11740人次，收治185人，实施手术205例次，抢救危重病患者26例，被誉为南沙军民健康的“守护坚盾”。

据报道，南沙永暑礁距最近陆地约740海里，舰船单程航行需要2至3天，以往守礁官兵小伤病依赖补给船运送的药品保障，大病只能靠补给船或过往船只后送。由于舰船航行受时间、气候影响显著，有时会延误伤病员治疗最佳时机。

“海军总医院先后选派178名业务骨干，分批赴永暑礁医院执行医疗保障任务；研究制订了基本诊疗技术标准(试行)等百余项方案预案、规章制度和工作流程，筹措7大类千余种药品器械等医疗物资上岛，理顺了供血、通信、被服、医疗废弃物处理等保障渠道。”军委后勤保障部卫生局负责人介绍说，永暑礁医院按二级甲等医院标准建设，开设内、外、辅诊等18个专业科室，配备门(急)诊、手术室、重症监护病房等5个医疗单元，开通了高清远程会诊系统，同步强化医务人员专科救治培训，实现岛礁医院的全功能展开。

报道称，未来该医院还将在除永暑礁以外的其他岛礁建立卫生室，配备岛际医疗船，在南沙实现医疗卫生全覆盖，不仅保障中国公民卫生医疗安全，还为中国承担和履行海上搜救与救助、人道主义救援等国际义务创造条件。

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