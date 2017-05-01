若等不到WHA邀请函 台外长：会有行动

（联合早报网讯）世界卫生大会（WHA）下周一报名截止，台方至今没有收到邀请函。若无法获邀，台外交部长李大维今天表示，5月8日之后“会有行动”，也有备案，但不能透露。而外传世卫组织（WHO）秘书长陈冯富珍坚持在邀请函加注“一中”，李大维回应“那是她的坚持”。

据自由时报报道，WHA将于22日召开，网络报名下周一（5月8日）截止，倒数一周台方仍然等不到邀请函。蔡英文日前透过推特发文，向国际喊话指出，台湾致力于帮助其他国家面对健康挑战，也积极参与世界的健康卫生项目，不应以任何理由排除台湾参加今年的WHA。

台湾立法院外交国防委员会今邀请台外交部、国防部、国安局、侨委会、国发会、经济部、教育部、陆委会、科技部、央行、农委会、卫福部、行政院经贸谈判办公室等单位，就“建构台美关系全新架构之目标、策略及期程”一案报告并备质询。

关于今年能否如愿参加WHA，李大维会前受访时坦言，目前的确不容乐观，但强调“我们绝不悲观”，将全力以赴，努力到最后一刻。近期许多友邦也协助台方进洽秘书处，同时有更多信函到了陈冯富珍的办公室，然而“最后的结果还要再等一段时间”。

台湾总统蔡英文日前透过推特向国际喊话，李大维说“这当然也是策略之一”，因台方不能公平地参与一个完全非政治性、医疗卫生的公共组织，以此向世界表达台方的不满。若网络报名5月8日截止前仍未收到邀请函，李大维表示之后“会有行动”，也有备案，但细节不能透露。至于外传陈冯富珍坚持在邀请函内加注“一中”，李大维仅回应“那是她的坚持”。

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