朝鲜半岛情势紧张 台北爱国者导弹待命戒备

（联合早报网讯）朝鲜最高领导人金正恩丝毫不理会美中等国警告，一再发射导弹挑衅，导致朝鲜半岛紧张情势升高，值此敏感时刻，台湾是卫戍大台北地区的新店安坑爱国者三型地对空拦截导弹基地，也悄悄将爱三导弹移出掩体，实弹上架待命戒备，难免令社区居民感受到有些紧张气氛。由于军备部署事涉机密，台国防部对此并未回应。

据自由时报报道，爱国者三型导弹曾经在伊拉克战争中，有成功拦截飞毛腿导弹的实战经验，台湾军方向美国购入后，部署在台北盆地四周，防卫大陆可能的导弹攻击，其中离台北最近的新店安坑也有一处发射基地，但是为避免民众担心，平常导弹均藏放在山区防空掩体内，必要时才会移出掩体进入发射阵地。

当地公仑里长游炎岚说，军方当初要在此设置导弹基地，曾经引发民众担心成为战争时的固定标靶，社区恐遭池鱼之殃，后经军方沟通才平息争议。

由于该基地位置低矮，平日民众行经都可以把基地环境看得一清二楚，最近民众发现，平日深藏在防空洞掩体内的导弹，已经悄悄进入阵地就定位，升起待命的导弹发射架，遥指北方领空。

地方民众为此议论纷纷，有人推测，应与最近朝鲜频频发射导弹的紧张情势有关，加上纽澳等国声援美国批评金正恩，引发朝鲜不悦，扬言以核子攻击澳洲，台湾就位于朝鲜与澳洲的中间，“还是有备无患比较好，以防朝鲜的两光导弹掉在台湾”。

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