(联合早报网讯)中国景点英文翻译问题多次闹出笑话,中共党报《人民日报》海外版发表署名文章,批评翻译错误影响中国文化“软实力”传播。

报道称,文章题为<旅游指示牌不要闹笑话>,提及北京著名4A级景区八大处公园把“护林如爱家”翻译为“Forest protection such as homebody”,即“保护森林比如宅男”;西安某景点将唐代“药王”孙思邈译成“毒枭(drug king)”;亦有景区把文明用语“请在一米线外等候”,翻译成 “Please wait outside a noodle(请在一条麪条外等候)”,认为这类翻译让人贻笑大方,也让老外一头雾水,导致游客找景点难、迷路等问题。

文章指出,旅游景区景点指示牌及景点简介等,彰显着文明服务,如指示牌出错,尤其是翻译错误,会暴露景区“没文化”、“缺责任”,“从小处讲,有损景区的形象与口碑;从大处讲,影响中国文化‘软实力’的传播”。

文章认为,许多景区的英文简介因采用翻译软件翻译,故常常在细节上出错,建议增加人工翻译校对避免这类错误。

想阅读更多新闻?

立即注册14天免费试阅