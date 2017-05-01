7月1日中国全国范围实施异地办理身份证

（联合早报网讯）中国公安部消息，经过3年清理整顿，居民身份证错号、重号、假号问题基本解决。公安机关还明确：7月1日将在全国范围实施异地办理身份证；另外，力争年底前基本解决无户口人员落户问题。

据中国央视新闻客户端报道，中国公安部与2015年11月份印发了《关于建立居民身份证异地受理挂失申报和丢失招领制度的意见》。此后，吉林、河北、广东多个省份陆续出台新政，明确可在本省内异地办理身份证。青海、贵州也开展了相关试点。

公安部副部长黄明就建立居民身份证异地受理等制度答记者问时透露，公安部已确定了时间表和路线图，2016年7月，将在全国大中城市和有条件的县(市)推广异地受理。2017年7月，将在全国各地全面实施异地受理、挂失申报和丢失招领工作。

根据中国公安部的规定，公安机关应当自公民提交《居民身份证异地受理登记表》之日起60日内发放居民身份证；交通不便地区，办理时间可以适当延长，但延长时间不得超过30日；有条件的地方，可以根据实际情况缩短制发证周期。

中国公安部明确以下两种不予受理异地办理申请的情形：一是因相貌特征发生较大变化，且居民身份证未登记指纹信息难以确认身份的；

二是有不良信用记录的，包括伪造、变造、买卖、冒领、骗领、冒用居民户口簿、身份证、护照、驾驶证和买卖、使用假证的人员，以及国家信用信息共享交换平台推送的不良信用记录人员。对于以上情形，仍需回户籍地申请办理。

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