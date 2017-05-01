广西越野车撞上夜宵摊致一死三伤 肇事司机系交警

（联合早报网讯）4月30日凌晨，中国广西河池环江毛南族自治县发生一起交通事故，一辆越野车在行驶中冲向路边一夜宵摊，导致正在吃夜宵的4人受伤，其中一人因伤势严重不幸死亡。

据南国早报报道，事发后，几段据称是车祸发生过程的视频在网上流传。视频上，一辆黑色私家车追逐并冲撞行人，随后逃离现场。但经当地证实，此视频显示的事件并非发生在环江。当地公安部门将进行核实，追查造谣传谣人员。

4月30日晚，记者获取了环江车祸事故的视频。视频显示，零时5分，一辆越野车冲向夜宵摊，撞上多人后停下，随后又驶离现场。

记者从当地有关部门了解到，当天零时许，确实有一辆越野车发生了车祸，事发路段为环江桥西路。肇事司机姓莫，是当地交警大队一名民警，目前已经被控制。车祸导致4人受伤，其中一人伤势严重，不幸死亡。目前，3名伤者正在医院接受治疗，当地交警等部门已经通知死者家属处理善后事宜。

当天下午，环江县委宣传部有关负责人表示，此事故以公安部门调查发布的为准。

河池市公安局有关负责人接受南国早报记者采访时表示，此事故的原因正在调查，司机是否涉嫌醉驾及肇事逃逸行为，待调查清楚后将第一时间发布。

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