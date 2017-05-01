香港最低工资今起加至每小时34.5港元

（联合早报网讯）香港法定最低工资水平今日起，由每小时32.5元（港元，下同）调升至每小时34.5元，雇员不论是否按《雇佣条例》的连续性合约受雇，均受法定时低工资保障。

另外，《雇佣条例》规定，雇主记录雇员总工作时数的每月金额上限，今日起亦由13,300元提高至14,100元。

据明报报道，根据《最低工资条例》，雇员不论是月薪、日薪、时薪、件薪、长工、临时工、全职或兼职等，也不论是否按《雇佣条例》的连续性合约受雇，均受到法定最低工资的保障。但法定最低工资不适用于留宿家庭佣工、《最低工资条例》订明的实习学员和工作经验学员，及《雇佣条例》所不适用的人士。

残疾雇员亦受法定最低工资保障，他们可选择进行生产能力评估，从而厘定他们应获得不低于法定最低工资的薪酬，抑或收取按生产能力厘定的工资。选择特别安排的残疾雇员，应获得不少于按每小时34.5元工资水平来计算的工资。

此外，《雇佣条例》规定雇主记录雇员总工作时数的每月金额上限，亦自今日起由13,300元提高至14,100元。当工资期须支付的工资少于每月14,100元时，雇主须备存雇员于该工资期的总工作时数纪录。

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