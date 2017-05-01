河北正定县拟申报国家新区 疏解非首都功能

（联合早报网讯）中国河北省会石家庄正策划建设并申报市辖正定县为“国家级新区”，力争将正定新区打造成为承接北京非首都功能疏解和京津产业转移的主平台。

据河北日报报道，正定新区将以高新区、经济技术开发区、装备制造基地、信息产业基地等作为重要承接点，健全体制机制，加快基础设施建设，不断完善承接平台功能，满足京津转移产业的落地条件、配套服务。

有观察者指出，正定极有可能成为继“雄安新区”后，中国第20个国家级新区，发展前途无量。

1982年3月，习近平曾担任正定县委副书记；一年后，当时不足30岁的他升任并成为正定县最年轻的县委书记。习近平与正定渊源深厚，亦被视为其政坛起点，兴建“荣国府”是他的主要政绩之一。

1983年，中央电视台筹拍《红楼梦》，剧组决定投资80万（人民币，下同）搭建荣国府临时场景。习近平得知这一消息后，设法将剧组吸引到了正定县，希望将荣国府建成实景，与正定已有的历史文物古蹟结合，一起打开正定旅游市场。然而，建成实景需要投资300多万元，剧组的80万不够，剩下的钱要正定自己筹集。习近平后来决定贷款兴建荣国府。

最后，随着电视剧《红楼梦》的播出，正定知名度大大提高，当年有130万人次前来参观游览，门票收入就达221万元，旅游收入1761万元，很快就收回了投资。“荣国府”景区亦带动了正定旅游业的发展，开创中国旅游业“正定模式”。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅