港职工盟3000人游行争权益 "圣诞老人""佛祖"现身

（联合早报网讯）今天是五一劳动节，香港职工盟下午举办大游行，争取标准工时、全民退休保障、划一17天劳工假等多项劳工权益。

香港星岛日报网报道，职工盟秘书长李卓人指，港府回归至今的政策均向商界倾斜，雇员无法分享经济成果，并批评候任特首林郑月娥强调社会和谐，却未“开支票”承诺任何劳工权益，“分享不到成果，那里有和谐？”

参与游行的工会包括饮食及酒店业、物业管理及保安、建造业、外佣团体等，职工盟估计约有2000至3000人。游行人士下午约2时半从维园出发，游行至政府总部，沿途高举标语及叫喊口号，更有人打扮成圣诞老人和佛祖，争取17天劳工假。

70岁的陈先生退休前从事航空餐饮业，每天工时长达12小时。他带着一束纸制红玫瑰出席，“红玫瑰代表劳动尊严”，希望为后辈争取标准工时。

任职司机、50多岁的廖先生与太太及两名7岁和10岁的女儿参与游行，女儿抱怨爸爸工时太长。廖先生坦言女儿教育及租金开支沉重，希望争取标准工时和加班补水，腾出更多时间陪伴家人。

70岁的冼太则为全民退保站出来，现时主要靠女儿供养和生果金生活的她，慨叹女儿生活压力大，“婚都不敢结”，希望每月有3000多元的免审查退保后，可减轻女儿负担。

另外，建造地盘职工总会带着一台纸制“港珠澳奈何桥”参与游行，讽刺港珠澳大桥动工至今发生多宗致命意外。从事平水员的关先生不满承建商“以人命换时间”，漠视工人的职业安全，认为政府责无旁贷，应主动加派人手监管。

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