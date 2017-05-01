推新南向 台外交部开班培训“东南亚语旅辅人员”

（联合早报网讯）台湾政府自去年8月起，大力推动新南向政策，并松绑亚细安国家赴台签证，也让东南亚赴台旅客快速成长。为了迎接这些国际观光客，台湾观光局日前与高雄餐旅大学签署合作，将针对熟稔东南亚语的在台新住民及侨外生，开班培训“稀少语旅游辅助人员”，以协助台湾合格外语导游翻译并接待来自东南亚的旅客；或在这些东南亚旅客入境旅游时，协助导览解说并提供相关服务。

中央广播电台报道，观光局指出，预计在5月20日就会开设第一班，并以来自马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国等国家在台湾具有正式学籍的侨外生，以及持有中华民国外侨居留证或身分证的新住民为优先对象，总计62堂课，内容包括专业知识、专业技能以及14堂户外实务演练，通过结训测验后，即可获颁结训证书。

观光局表示，这项“稀少语旅游辅助人员”培训课程的用意，是考量以东南亚语为母语的在台新住民或侨外生，如能施以观光旅游相关专业知识与解说技巧训练，即可强化他们协助外语导游人员进行翻译与导览，同时协助东南亚旅客更到位的服务。

此外，培训学员在协助导游翻译导览期间，也可增进与旅行业者的关系，进一步熟悉导游人员的工作内容，并透过“稀少语别导游辅导考照培训”，考取外语导游执照，挹注台湾外语导游接待能量，或支援地方景区的外语导览人力，成为台湾观光产业的生力军。

而为了因应日益多元的观光客源市场，观光局今年1月也松绑导游人员执业语种限制，只要领取英、日语或其他外语导游人员执业证者，即可接待来自海外任一国家地区的观光客。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅