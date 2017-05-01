成都机场再遭无人机扰航 案件查办尚无进展

（联合早报网讯）中新社今天（5月1日）从多个渠道获悉，昨天（4月30日）下午18时16分左右，成都机场因无人机干扰航班而采取公共安全限制，21架航班分别备降重庆和贵阳机场。

中新社报道，记者今天联系到成都市公安局，相关负责人称，目前无人机连续扰航案件仍无实质性进展。

报道称，4月14日至4月30，成都双流机场接连发生九次无人机扰航事件，造成135个航班备降、数百个航班延误、数万旅客出行受阻滞留机场。

针对接二连三的无人机“黑飞”事件，中国民用航空西南地区管理局（简称民航西南管理局）、四川省公安部门采取了系列措施。

4月20日，民航西南管理局召集四川监管局、西南空管局就无人机信息通报和空管处置程序进行专题讨论。同日，四川省公安厅紧急召开新闻通气会，通报称公安部门已以涉嫌以危险方法危害公共安全罪名立案调查案件，并将群众举报黑飞线索奖励提升至1万元（人民币，下同）。

4月22日至23日，成都警方官方通报了三例查获的尚未“扰航”的净空区无人机非法飞行案件。涉事人员分别位于金牛区、双流区、青羊区，鉴于以上行为尚未影响机场航班的正常起降，公安部门以扰乱公共场所秩序对涉事人处以行政拘留五日的处罚。

4月25日，民营无人机巨头深圳大疆科技创新有限公司发布公告，称为侦破无人机连续扰航案件提供线索者奖励最高100万元。

然而，无人机扰航的势头并未被遏制。4月26日、27日、30日，成都机场接连遭遇无人机扰航。

中国民用航空华北地区管理局副局长颜晓东表示，无人机扰航在全国多个机场都有，但如此频繁地发生在同一机场尚不多见，“我猜测可能是两种情况，第一是有人猎奇，可能是想拍飞机航行，打造团队知名度，第二有可能确实有人还不知道，宣传与处罚力度还不够。”

此外，有网络传言称，无人机连续扰航事件有“幕后黑手”，成都某通用航空有限公司被推上风口浪尖。

对此，颜晓东称对传言有所了解，但并不知晓所指公司。“如果真的以威胁公共安全获取商业利益，就是严重的违法犯罪。”

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