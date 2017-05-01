五一假期中国铁路迎来返程客流高峰

（联合早报网讯）中国铁路总公司今天（1日）透露，全国铁路将迎来返程客流高峰，预计发送旅客1290万人次，预计加开旅客列车554列。

新华社报道， 4月30日，全国铁路发送旅客1091万人次，与去年五一假期同比增加56.3万人次，增长5.4%。其中，北京铁路局发送旅客114.9万人次，同比增加1.1万人次，增长0.9%；上海铁路局发送旅客237万人次，同比增加7.6万人次，增长3.3%；广铁集团发送旅客150.4万人次，同比增加11.6万人次，增长8.4%。

为应对返程客流高峰，铁路部门采取多种措施方便旅客出行。

沈阳铁路局各大车站推出智能化设备设施，沈阳站、长春站共有11台“人脸识别机”投入返程运输服务，旅客“刷脸”进站只需4秒钟，比人工服务节省了近一半的时间。

北京铁路局推出“京津城际同城优惠卡”，持本人“京津城际同城优惠卡”的旅客，除按照规定接受安检以外，无需出示本人身份证件，自助取号后即可刷卡进站乘车，同时还可以享受到票价上的优惠福利。

武汉铁路局在武汉至孝感城际铁路开通中铁银通卡乘车业务，旅客可通过检票闸机刷卡进出站。

西安铁路局推出“西铁长乐行”粉丝家园活动，旅客通过关注“西铁客运”微信公众号即可进行火车票余票查询、代售点查询、高铁站内导航、重点旅客预约、遗失物品查找等服务。

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