游南极中国旅客过去十年暴增近40倍

（联合早报网讯）今天是中国“五一”假期，也是中国民众集中出行的旅游旺季。世界那么大，要不要到南极旅游？

数据显示，造访南极的中国人过去十年暴增近40倍，而随着中国人均收入增加，各家旅行团又竞相推出更便宜的旅游配套，预计今年到访南极的中国游客将突破5000人，中国有望一跃成为仅次于美国的南极旅游第二大客源国。

根据国际南极旅游组织协会（IAATO）的统计，2015/2016年度，全球共有超过3万8000人到南极旅游。

其中，中国游客有近4100人，占总游客人数的10.6%。而仅在十年前，造访南极的中国人只有99名，业界相信，中国人赴南极旅游的市场还有相当惊人的增长潜力。

六年多前到南极旅游三周的张健（54岁，退休人士）告诉《联合早报》，当年从新闻报道中了解到气候变化、全球暖化将影响两极冰川，就想到要在冰川融化前，趁早去南极去看看这片还未被人类开发和污染的净土的最真实模样。

张健和丈夫共掏出15万元（人民币，下同，约3万新元），2010年11月随一组美国旅行团远赴“世界之底”。

她说：“我是上班打工阶层，经济上不是很富裕，当时那笔钱就占了我俩年收入的一半。我丈夫还说，‘你把我一辆车给买走了’。”

“但去了南极后，它的自然和纯净，碧海蓝天白雪，那种最简单的美让我非常震撼，也让我更关注环保和大自然课题。我希望这片净土能一直保存下来，不受破坏。”

南极归来后，张健近两年也去过北极和纳米比亚沙漠探险，但她不认为这是奢侈或炫耀。

她说：“我平时不追求买车买房，生活只要达到基本要求就满足了，剩下的积蓄我都用来充实自己，我觉得这是精神投资。”

像张健这样想挑战极限旅游的中国中产阶层人士越来越多，有旅行社就看准了商机，推出“巨划算”配套，让南极旅游不再是富豪专属的游戏。

阿里巴巴旗下旅行品牌飞猪近期推出最低价人民币5万2999元、为期17天的“南极专线”配套，旅行团明年春节期间出发。

由于气候关系，南极旅游旺季是每年11月至次年3月的夏季期间。

目前，市场上多数南极游配套价格介于7万元至16万元不等。旅客大多会从阿根廷乌斯怀亚登船去南极半岛，经典活动包括观看企鹅、海豹、鲸鱼等，以及尝试极地露营、雪地远足等项目。

飞猪度假事业部副总经理崂山告诉媒体，通过直接和挪威游轮运营商合作，公司成功压缩了中间商转包、加价的空间，从而让中国真正喜欢极地旅游、具有环保意识的高素质普通游客也能前往南极旅行，真正实现“去南极不再难”。

首都师范大学资源环境与旅游学院教授刘洪利向本报分析，在北京和上海等一线城市，人均可支配收入已突破5万元，上述价位的旅行配套对一般人来说不再是遥不可及。他预测，未来前往南极的中国游客还会继续飙涨。

而按照经济逻辑，高端旅游产品越普及化，产品价格也会不断向下调整，形成良性循环。

刘洪利说：“进一步降低旅游报价的有效方法，就是增加旅游人数，通过批量包船包机、订酒店，能把成本开销压下来。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅