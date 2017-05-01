刘旭明：中国股市监管的攻防战

（联合早报网讯）中国证券业监管的日趋严厉，以及中国证监会主席刘士余连月来痛批资本市场乱象，导致中国股市自上个月上旬明显下跌，并引起部分网络舆论对刘士余的抨击。

例如，4月19日，有人在微博上发表题为“实名举报刘士余滥用职权、违反相关法律破坏社会主义经济秩序”的文章。不过，此后有更多的声音包括一些财经界名人，力挺刘士余。一场监管的舆论攻防战由此拉开序幕。

股市监管是大环境使然

4月以来，中国掀起了一场金融监管风暴。中共总书记习近平4月25日在中共政治局第四十次集体学习时也强调加强金融监管，要求统筹监管系统重要性金融机构，补齐监管短板，避免监管空白。

除证监会外，银监会和保监会均高调发声要求加强监管，其原因之一是金融乱象已经跨界蔓延，风险在证券业、银行业和保险业此起彼伏，系统性金融风险日益严峻。上月的股市监管，只不过是大环境之下的协调行动而已。

北京大学国家发展研究院副院长黄益平日前就表示，中国已进入金融风险高发期。黄益平也是中国央行货币政策委员会委员。

另一方面，4月以来，中国股市、债市明显因监管受压，沪市从4月11日的3288.9657跌至17日的3129.5312，4月28日微幅回升到3154.5633。这种情况自然会引发市场此前买了股票的人士包括机构和中小散户的不满。

不久前，路透社引述接近中国央行的权威人士的话说，在政策转折时，预期调整会导致市场恐慌和超调；最近银监会的金融监管政策措施不断，市场都做出了比较明显的反应，央行并不希望这种局面持续。

如果这项消息属实，说明监管层已意识到监管力度过大会造成市场的不良反应。

监管是否合理最终由市场体制是否健康来检验

市场的起伏，总会有人欢喜有人愁，因此市场的下跌很难检验市场监管是否合理。另外，市场下跌有两种可能，在投机盛行、股市充满泡沫的时候，股市下跌是合理的，说明股市回归价值。当市场在价值水平上运动时，人为因素包括投机打压和政策不当造成下跌，则是不合理的。

反之，在目前中国股市投机乱象盛行、监管存在空洞以致形成政策市的时候，各种概念和预期均会造成市场大幅涨跌，因此目前的股市亟待监管。

或许，监管者少说多做，会减少对股市波动的影响。就如美国联储局前主席格林斯潘和现任主席耶伦，在政策拿捏上都是谨言慎行，如履薄冰，由此营造了一个健康的股市环境。反观中国，即便决策者政策和言行合理，但经过市场舆论的放大，即刻造成市场大幅波动。

长远而言，合理的监管断了市场操纵者和上市公司圈钱者的财路，对价值投资者却是长期利好。

路透社最新的月度调查显示，中国近来加强金融监管，令股市风险偏好降低，大多基金经理调低了股票仓位。

有基金经理说：“4月下半月以来的下跌，受情绪面的影响更大，投机资金受挫……”上海一位基金经理则表示，市场信心恢复仍需时日，现阶段看好价值投资；近期投资要远离纯概念炒作，以价值投资取向选择投资标的，较为看好“一带一路”、周期股和金融板块。

由此可见，市场人士的投资心态因监管正在变得更加健康。

长期沉浸于中国市场的人士都会明白，刘士余的许多言论并没有错，例如他抨击上市公司“高送转”现象。“高送转”让投资者心理似乎得到满足，股份却摊薄了。

刘士余4月8日要求严肃处理不分红的“铁公鸡”上市公司，其出发点显然是为了保护投资者的利益。时至今日，中国股市规模已空前庞大，但仍然没有一个要求上市公司分红的好机制，这既不合理，也不规范。

正因如此，如果说刘士余的监管断了某些人的财路，那更多的投资者将会因监管的加强而获得应得的投资利益和财富。

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