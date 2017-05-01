游客激增令南极脆弱生态面临更大压力

（联合早报网讯）“到南极看企鹅去！”这个话题在中国的中产群体中日渐流行，但中国人到南极旅游，是出于追潮流的心态，是为了满足了解大自然奥秘的好奇心，还是要加深对环境保护的认识？

中国未来研究会旅游分会副会长刘思敏接受《联合早报》访问时分析，旅游可以是一种“炫耀性消费”，是一个人宣扬自己经济和社会地位的方式。

他解释说：“以前大家还没出门旅游的时候，我去旅行，就跟一般人区分开来了。现在大家都旅游了，我就去南极，这花费更高、对体能的要求也更严格，才能显示我跟其他人的不同。”

在此之外，刘思敏指出，还有更高层次的旅游心态，是为了追求自我实现。具体体现在一些游客并不在乎他人怎么看，他们的目标就是从旅程中达到自我充实。

不论游客是出于什么原因造访南极，随着游人纷至沓来，南极脆弱的生态必将面临更大的压力。

有媒体指出，前些年有中国游客在南极追逐企鹅等不文明现象在社交媒体曝光，引起舆论对南极游过热的担忧。

六年前到南极旅游的张健接受《联合早报》访问时坦承：“去了南极的人，都会有不同程度的收获。但毕竟那片净土太纯净了，就算采取了保护措施，但人的脚印都已经给当地环境造成了破坏。”

她说“这是很矛盾的。我非常理解人们渴望探索大自然的心情，但从环保角度来看，过度旅游和开发，终究还是会导致一些问题。”

北京第二外国语学院旅游科学研究所副研究院林越英向本报分析，南极生态系统是地球上最脆弱的，一旦遭到人为破坏，就极难甚至无法自行恢复。他建议，实行保护为主的限制性开发，是南极旅游可持续发展的核心。

林越英认为，应控制游客的数量，以减少污染和影响。此外，也应加大环保培训和教育力度，确保游客全程的旅游行为都符合环保要求，达到通过南极行来唤醒游客环保意识的目的。

实际上，国际南极旅游组织协会（IAATO）已经制订了许多保护南极环境的规则，包括不能靠近企鹅五米范围内，登陆下船、游玩返回上船都要清理鞋子，以避免生物侵袭等。

此外，每年登陆南极的游客也限制在约四万人左右，每一个登陆点每一次也不能允许超过100人上岸。

IAATO在网站上说，游客的第一手经验将促进人们对南极保护的认识，他们回国后，也都会成为南极的亲善大使。

不过林越英提醒：“在游客的环保意识尚未提高、法律和技术等外部条件尚未成熟之前，过分鼓励旅游带来的仅仅是短期利益，势必会损害南极地区的可持续发展。”

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅