中国“蛟龙”号5天4次下潜 南中国海科考任务全速推进

（联合早报网讯）中国大洋38航次第二航段“蛟龙”号载人潜水器实现5天4次下潜，南中国海科考任务全速推进。

据新华社报道，第二航段科考原定4月9日至5月7日进行，后调整为4月24日奔赴作业区至5月13日结束。第二航段现场指挥部抢抓天气窗口，从4月26日至30日“蛟龙”号在南中国海多金属结核采集试验选址B调查区和南中国海中部的珍贝海山各进行了两次下潜，全力推进本航段两大主要科学目标——开展1000米级多金属结核采集试验区的选址和海洋地质学及海洋生物学调查。

据报道，4月30日“蛟龙”号从珍贝海山下潜回收至“向阳红09”科考船后，马不停蹄奔赴南中国海多金属结核采集试验选址B调查区，5月1日抵达作业现场，科考人员随即开展了生物诱捕系统回收和锚系布放等常规调查作业，为多金属结核采集试验工程选址及环境调查与评价获取第一手基础数据资料。

“五一”劳动节当天，“蛟龙”号潜水器本体部门则利用航渡时间对潜水器进行全面维护与检修，先后对“蛟龙”号推进、液压、电气等系统进行全面维护，对24V接地、水声通信机泄露报警等故障进行了定位与排除，通过全面检修保障后续潜次顺利开展。

中国大洋38航次第二航段现场总指挥邬长斌说，大洋38航次是“蛟龙”号试验性应用以来作业任务最多、空间跨度最大、历时最长的航次。通过试验性应用航次，着力推动“蛟龙”号业务化运行、打造深海技术装备开放共享平台，推动深海大洋科考事业发展。

自今年2月6日开始的中国大洋38航次科考，共分三个航段，分别在西北印度洋、南中国海、雅浦海沟和马里亚纳海沟开展科学调查。

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