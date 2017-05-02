台湾拟推开放式大学：免笔试无年限有学位

（联合早报网讯）台湾教育部政次姚立德昨天表示，拟推动大学夜间部继续转型为无修业年限的“开放式大学”，开设符合产业需求的课程，不仅免笔试入学，还可终身随进随出、累积学分拿学位，一般和技职大学都适用。

据台湾联合报报道，教育部技职司长杨玉惠说，开放式大学涉及大学法和学位授予法，正规划修法突破现行法令限制，研订相关规范。

杨玉惠说，目前大学法规定，学生修读学士学位的修业期限以四年为原则，得视系、所、学院、学程的性质延长一年至二年，但随进随出有可能拉到十年才修完学分；另若是Ａ校入学，最后要拿Ｂ校文凭，会受学位授予法规范，目前规定入学跟毕业须绑在同一间学校。

“台湾应成为一个完善的学习型社会。”姚立德说，国家应有完善的继续教育，让国人可依据产业发展，有很方便的管道进入继续教育学习，再进入不同产业发挥长才；继续教育应随进随出，没有修业年限限制，且“不用从头到尾都在同一个学校”，尤其台湾很小，大学间距离近，应让国人可同时在不同学校学习自己想学的知识。

台科大校长廖庆荣赞成推动开放式大学，且认为日、夜间部应全面放宽。廖庆荣说，传统观念认为大学四年没读完不正常，高中读四年很奇怪，但很多观念应改变，“学习本来就是一件随时可进行的事”，大学不须设修业年限。

台师大主秘林安邦则说，终身学习是好事，但开放大学如果可花廿年完成一百廿八学分、拿到学位，却可能五年前、十年前学的东西早已淡忘，应设立相关机制确认是否足以拿到学位。

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