台外长回应路透社专访蔡英文风波

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文上周接受路透社专访，提到“不排除再和特朗普总统通电话”，台湾总统府事后强调蔡当时是“被动回应”，且相关报道不精确。

据自由时报报道，台外交部长李大维昨在立院表示，美方的确关切此事，而在外交部提供对答全文后，美方已回覆“完全了解”，没有意见。李认为，大战略上，台美关系前景乐观可期，这个事件“没那么严重”。

据报道，路透社上周在专访时询问是否期待与特朗普进一步对话？蔡英文回答，不排除有机会与特朗普总统通电话，但这可能要看整个情势的需求，及美国政府处理区域事务的考量。路透稍后专访特朗普时，也询问此一问题，特朗普则表示不希望在北京努力协助处理朝鲜问题时，给中国领导人习近平制造问题。路透后续便以“特朗普拒绝通话”为题进行报道。

国民党立委江启臣质询时关切此事，认为“几乎是打脸我们总统”，李大维答询与会前受访时回应说，该问题是媒体当场即兴提出的，总统的答案有许多先决条件，非常周延严谨，而编辑为了点阅率采取耸动标题。

李大维说，外交部根本没有（特蔡）再度通话的规划，而美方的确对此事表达关切，台外交部提供蔡英文对答全文后，“他们马上完全了解”，也没有意见；台驻美代表高硕泰下回和美方高层见面时，会当面说明这件事情。

李大维还透露，路透社主管已向台方表达对此事的遗憾与歉意，并称路透亚洲特派的确不知道华府特派已敲定专访特朗普。

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